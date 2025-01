Mercato Milan, colpo a sorpresa in difesa! Arriva dalla Serie A, strategia già decisa. Ultime

Mercato Milan, i rossoneri pianificano il colpo in difesa per gennaio: nel mirino Goglichidze, classe 2004 dell’Empoli

Intervenuto sul proprio sito ufficiale, Gianluca Di Marzio ha dato un importante aggiornamento sul calciomercato Milan:

PAROLE – «Il Milan non sta cercando solo un attaccante (Rashford del Man Utd e Kolo Muani del PSG i nomi più in voga), ma vorrebbe rafforzarsi anche in difesa. I rossoneri stanno provando a migliorare la propria rosa, aggiungendo dei talenti dal futuro promettente. Uno di questi è sicuramente Saba Goglichidze, calciatore georgiano dell’Empoli. Il difensore, classe 2004, è noto soprattutto per la sua importante struttura fisica. I rossoneri vorrebbero anticipare la concorrenza e potrebbero pensare di chiudere la trattativa lasciandolo comunque in Toscana in prestito».