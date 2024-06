Mercato Milan, SVOLTA Lukaku! Furlani ACCELERA, la decisione lascia TUTTI a bocca aperta

Mercato Milan, svolta Romelu Lukaku: Furlani sempre più tentato dalla possibilità di sferrare il colpo a titolo definitivo

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, Giorgio Furlani starebbe pensando ad una svolta a sorpresa per il calciomercato Milan sul fronte Romelu Lukaku. Se inizialmente i rossoneri avevano pensato ad un colpo solo in prestito, nelle ultime ore l’AD del Diavolo sarebbe pronto a sferrare l’affondo per l’acquisto a titolo definitivo.

Serve una cifra intorno ai 30 milioni di euro, parte dei quali potrebbero essere ricavati dalla cessione di Divock Origi in Turchia. Con Zirkzee sempre più lontano, la pista Lukaku è pronta a scaldarsi.