Mercato Milan, l’Empoli può ACQUISTARE un portiere rossonero: CIFRE e DETTAGLI. Cosa filtra sul futuro del giocatore

Il mercato Milan resta attivo nonostante le trattative siano terminate da ormai più di due settimane. Secondo quanto reso noto da Matteo Moretto via Twitter, infatti, l’Empoli starebbe pensando di acquistare Devis Vasquez per 900 mila euro dai rossoneri.

Nel caso non ci sarebbe contro riscatto in favore del Milan. Il portiere è stato grande protagonosta ieri nel pareggio contro la Juve per 0-0.