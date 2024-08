Il Milan dovrà vedersela con un club di Premier League per arrivare a Youssouf Fofana, anche se il calciatore ha una preferenza ben precisa

Il Manchester United si inserisce prepotentemente nella corsa a Youssouf Fofana, centrocampista del Monaco e obiettivo del mercato Milan. Come riportato da Luca Bianchin, il giocatore avrebbe aperto alla possibilità di trasferirsi ai Red Devils, pur continuando a preferire i rossoneri.

Il Monaco, dal canto suo, rimane fermo sulle sue richieste economiche, rendendo la trattativa complessa per entrambe le squadre. Tuttavia, la possibilità di trovare un compromesso non è esclusa, e i prossimi giorni saranno decisivi per capire quale sarà il futuro del centrocampista francese.

Il Milan, che vede in Fofana il rinforzo ideale per la mediana, dovrà vedersela con la concorrenza del Manchester United, club che dispone di maggiori risorse economiche e che potrebbe tentare l’affondo decisivo nei prossimi giorni.