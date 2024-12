Mercato Milan, Di Marzio assicura: «I rossoneri interverranno in questo reparto, avvertono un’esigenza precisa»

Mercato Milan, Gianluca Di Marzio, noto giornalista, ha commentato le possibili mosse dei rossoneri a gennaio: priorità ad un attaccante

Intervenuto a Sky, Gianluca Di Marzio, noto giornalista esperto di mercato, ha dato questo aggiornamento sulle prossime mosse del calciomercato Milan nella sessione di gennaio. Le sue dichiarazioni:

PAROLE – «Il Milan vorrà fare qualcosa sul mercato. Ha chiesto Kolo Muani in prestito, si sente l’esigenza di avere un attaccante in più». Le prossime settimane saranno dunque decisive per tentare di affondare il colpo.