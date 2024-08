Mercato Milan, STRATEGIA decisa a centrocampo! RIFLESSIONI in corso ma... ULTIMISSIME

Mercato Milan, strategia decisa a centrocampo: no a nuovi innesti, non ci sono le condizioni. Tutti i dettagli

Come riferito da Matteo Moretto, il calciomercato Milan avrebbe preso un’importante decisione per quanto riguarda le mosse a centrocampo considerando anche possibili colpi tra gli svincolati:

PAROLE – «Per adesso direi di sì. Non ci sono le condizioni in questo momento per fare altri acquisti, soprattutto perché non ci sono state le uscite ‘sperate’. Bennacer era in uscita ed è rimasto. La sola partenza di Adli non è bastata».