Mercato Milan, a centrocampo può tornare il grande ex! Contatti a sorpresa, la situazione

Mercato Milan, in mediana può tornare Bryan Cristante: il centrocampista interessa ai rossoneri ed è considerato cedibile dalla Roma

Come riferito dal Corriere dello Sport, nei dialoghi tra il calciomercato Milan e la Roma per lo scambio tra Abraham e Saelemaekers è emerso anche il nome di un grande ex rossonero.

Al Milan tra l’altro piace Cristante, attualmente fermo per infortunio. La Roma lo considera cedibile. Cristante sarebbe molto utile al club rossonero anche per la questione delle liste: il profilo è stato proposto dall’agente nelle ultime settimane.