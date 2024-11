Mercato Milan, conferme su Mosquera! Questo aspetto può favorire il Diavolo. La situazione

Mercato Milan, piovono conferme importanti sull’interesse dei rossoneri per il difensore del Valencia: tutti i dettagli

Come riferito da calciomercato.com, piovono conferme sul forte interesse del calciomercato Milan per Mosquera del Valencia:

PAROLE – «Secondo quanto riportato da Relevo infatti, il Milan ha messo nel mirino Mosquera: ci sarebbero già stati dei contatti esplorativi, con i rossoneri che stanno sondando il terreno in vista di un possibile affare. Non per l’immediato futuro e per gennaio, si ragiona sull’eventualità di avviare i discorsi in vista di giugno. Ma quanto costa Mosquera? Per il Valencia si tratta di una delle pepite più preziose in rosa e la sua valutazione raggiunge già i 25-30 milioni di euro. Tuttavia, il suo contratto con il Che scadrà il 30 giugno 2026 e, riferisce Relevo, i colloqui per un potenziale rinnovo sono in fase di stallo. Il motivo? La clausola rescissoria da inserire nel contratto e la sua eventuale entità».