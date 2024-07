Saelemaekers Milan, CLAMOROSA indiscrezione: spunta l’interesse di questa RIVALE! Le ULTIME sul futuro dell’esterno belga in vista della prossima stagione

Clamorosa indiscrezione riportata da TMW, che indica il Napoli come una delle squadre interessate ad Alexis Saelemaekers, uno degli esuberi del Milan, in vista della prossima stagione.

Sembrerebbe che Antonio Conte sia rimasto molto convinto dalla stagione fatta dall’esterno belga in prestito al Bologna e, in particolare, dalla sua duttilità tattica. Proprio per questo motivo lo vorrebbe come jolly per il suo Napoli nel 2024-2025.