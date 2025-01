Mercato Milan, Cardinale e l’avviso alla dirigenza: c’entra la Champions, cosa può succedere a giugno

Condividi via email

Mercato Milan, Gerry Cardinale chiaro con la dirigenza rossonera: Champions decisiva per il budget estivo. Tutti i dettagli

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, e in particolare dal giornalista Pasotto, la qualificazione alla prossima Champions League sarà decisiva per il calciomercato Milan.

Milan: fallire la qualificazione in Champions interromperebbe il circolo virtuoso finanziario degli ultimi anni con evidenti contraccolpi sulla crescita a medio termine della squadra. E’ chiaro che senza il denaro della Champions il budget diminuirebbe considerevolmente. Prossimi mesi decisivi.