Mercato Milan, si INFIAMMA la pista Bennacer! Contatti in corso, INDISCREZIONE chiara sul futuro

Mercato Milan, si infiamma la pista Bennacer: l’Arabia Saudita in forte pressing sul centrocampista algerino. I dettagli

Come riferito da Gianluca Di Marzio, il calciomercato Milan potrebbe cedere nelle prossime ore Ismael Bennacer:

PAROLE – «Dopo aver ufficializzato l’arrivo a centrocampo di Fofana, arrivano interessamenti in uscita in casa Milan. Ci sono stati nuovi contatti nella giornata di oggi (mercoledì 21 agosto) tra Bennacer e club dell’Arabia Saudita. Dopo i contatti tra Bennacer e l’Arabia Saudita il Milan comincia a pensare anche a un possibile sostituto. Le parti non sono vicine ma c’è l’intenzione degli arabi di averlo. Con l’eventuale uscita di Bennacer, il Milan andrà forte su Manu Kone del Borussia Monchengladbach. Sul centrocampista tedesco c’è anche la Roma che lo considera il primo obiettivo. I rapporti tra Kone e il Milan sono facilitati in quanto il suo procuratore è lo stesso del portiere rossonero Maignan».