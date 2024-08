Mercato Milan, il dato fa RIFLETTERE! Quell’arrivo creerebbe una situazione SENZA PRECEDENTI

Mercato Milan, il dato fa riflettere: con Emerson Royal una formazione di soli stranieri in campo. Il dettaglio

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, l’imminente arrivo nel calciomercato Milan di Emerson Royal, terzino brasiliano del Tottenham, potrebbe creare in casa rossonera una situazione senza precedenti, ovvero un undici titolare senza nessun italiano in campo.

Questo l’ipotetica formazione rossonera: Maignan in porta, in difesa Emerson a destra, Theo Hernandez a sinistra e due tra Tomori, Thiaw e Pavlovic in mezzo. A centrocampo spazio a Loftus-Cheek e Reijnders, mentre in attacco Chukwueze, Pulisic e Leao alle spalle di Morata.