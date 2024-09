Materazzi DISTRUTTO: «Ho preso MALISSIMO la sconfitta dell’Inter nel derby, è GIUSTO che mi prendano IN GIRO». Le parole

Materazzi a margine di un evento Technogym a Porta Venezia a Milano è tornato sul derby vinto dal Milan contro l’Inter.

COME HO PRESO QUESTA SCONFITTA NEL DERBY? – «Male, malissimo. Però hanno meritato ed è giusto che mi prendano anche in giro. Fa parte del gioco».

SE HO AVUTO LA PERCEZIONE CHE NON FOSSERO AL TOP? – «No, non penso. Sono tanti fattori che in questo periodo dell’anno possono variare come la condizione fisica. L’Europeo ha tolto energie a parecchi di noi, e fortunatamente son tanti e vuol dire che sono bravi. Ma nel momento in cui torneranno in condizione, l’Inter secondo me è la squadra da battere. Poi complimenti a quelli che in questo momento stanno davanti, fanno di tutto per battere l’Inter e toglierle lo scudetto, però penso che fino alla fine dovranno fare i conti con noi».

UNA BOTTA CHE POTREBBE DARE UNA SPINTA ULTERIORE ALLA SQUADRA? – «Mah, è ancora troppo presto secondo me. Si è visto squadre cambiare allenatore dopo tre partite in maniera non penso proprio correttissima, vedi Daniele De Rossi a Roma, e squadre e società che sanno quello che fanno da tanti anni come l’Inter. Penso che sappiano dove mettere mano per far sì che la situazione torni alla normalità».

LE PAROLE INTEGRALI SU INTERNEWS24