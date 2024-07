Mercato Milan, Marianella: «Sarebbero due innesti lontanti»

Mercato Milan, Marianella BOCCIA due obiettivi rossoneri: «Sarebbero due innesti lontanti dalla tipologia di acquisti per questo MOTIVO». Le parole del giornalista

Massimo Marianella ha parlato ai microfoni di Sky Sport 24 del mercato Milan, che in attacco è vicino a chiudere per Alvaro Morata e punta anche Füllkrug. Di seguito le parole del giornalista:

PAROLE – «Morata e Füllkrug sarebbero due innesti lontani dalla tipologia di acquisti di questo Milan perchè non sono giocatori rivendibili, non sono giovani e arriverebbero con una spesa importante da cui non si potrà rientrare».