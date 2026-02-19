Marelli sta con Mariani: «Espulsione di Allegri inevitabile, era fuori dall’area tecnica. Fabregas su Saelemaekers? Si è scusato»

Marelli sta con Mariani. Le parole del commentatore arbitrale di Dazn in seguito all’episodio di Milan Como che ha portato all’espulsione di Allegri

Luca Marelli, commentatore arbitrale di DAZN, ha fornito un’analisi dettagliata della situazione che ha portato all’espulsione di Massimiliano Allegri, durante la partita tra Milan e Como, spiegando il contesto delle proteste e la decisione dell’arbitro Mariani e valutandole come corrette.

LA DINAMICA DELL’EPISODIO – «Fabregas ha toccato Saelemaekers, gli ha dato una spintarella e poi si è scusato. Niente di che rivedendo le immagini. Non c’è tantissimo. Dopo di che si è acceso un parapiglia perché Saelemaekers è tornato nei pressi di Fabregas, e Allegri è stato trovato a litigare, a rivolgere qualche parola alla panchina del Como. Evidentemente ha visto qualcosa Mariani, e visto che si trovava fuori dall’area tecnica non poteva far altro che espellere uno dei dirigenti con cui ha discusso Allegri».

ESPULSIONE INEVITABILE – «Tant’è che è stato espulso sia il team manager che Allegri, che si trovava fuori dall’area tecnica. Con Allegri non si poteva far altro essendo fuori dalla sua area tecnica, a protestare con l’altra panchina, non poteva rimanere in campo».

Marelli ha concluso spiegando che l’espulsione di Allegri è stata una decisione necessaria, poiché il tecnico rossonero si trovava al di fuori della sua area tecnica e stava protestando in modo acceso verso la panchina avversaria.