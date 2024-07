Morata Milan, Marchetti SVELA: «I rossoneri hanno informato l’Atletico Madrid, che ha RISPOSTO così». Le parole del giornalista

Luca Marchetti ha parlato ai microfoni di TMW della trattativa tra Atletico Madrid e Milan per Alvaro Morata. Di seguito le parole del giornalista:

PAROLE – «Domani le visite mediche, il Milan pagherà la clausola all’Atletico. Preferisce così, diventa una scelta del giocatore e lasciare il club. L’Atletico è stato contattato dal Milan per metterlo al corrente della trattativa ma per una questione di immagine l’Atletico preferisce la scelta di farsi pagare la clausola, per dimostrare ai tifosi che è stata una scelta personale ma non pienamente condivisa dal club. Firmerà un contratto di 4 anni con opzione per il quinto a 5,5 mln a stagione. Il Milan però cerca anche Fullkrug, perché si cerca un altro attaccante. Si cercava il numero 9 più adatto e arriva dopo l’Europeo. Forse è valsa la pena aspettare qualche giorno in più»