Mancini confessa: «Non rilascerei più l’Italia per l’Arabia Saudita». Le ultimissime notizie sul mondo del calcio italiano

Roberto Mancini, ex CT della nazionale italiana, recentemente ha rilasciato un’intervista al TG1 in cui si è mostrato pentito di aver accettato la corte dell’Arabia Saudita. Di seguito le parole dell’ex allenatore dell’Inter, grande avversario del Milan.

LE PAROLE – «Non rifarei quella scelta. Per motivi tecnici, per motivi di calcio, perché allenare la nazionale è la cosa più bella. No, non la rifarei».