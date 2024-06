Mamardashvili Milan: numeri super all’Europeo, la VERITA’ sui rossoneri e la richiesta del Valencia

Mamardashvili sta stupendo con la Georgia a Euro 2024. La verità sull’interesse del Milan e la richiesta del Valencia

Giorgi Mamardashvili è con Gigio Donnarumma il miglior portiere per distacco degli Europei. In tre giornate ha effettuato 20 parate, 7 in più di qualsiasi altro portiere.

Come riportato da Calciomercato.com vale almeno 40 milioni di euro. Il Valencia ha deciso di metterlo in vendita, anche perché ha già trovato (e ufficializzato) il sostituto: Stole Dimitrievski, ex Rayo Vallecano.

Nei mesi scorsi la stampa spagnola ha parlato di un interesse del Milan per Mamardashvili, in caso di addio di Maignan, che non ha ancora trovato l’accordo per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2026. Di certo il numero uno georgiano è sulla lista di Moncada e Furlani, insieme a Marcin Bulka del Nizza, ma non c’è nulla di più. A oggi la priorità rossonera è trovare l’accordo con il leader francese