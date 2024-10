Maldini Milan, Daniel apre a un clamoroso ritorno? Le parole in conferenza stampa

Maldini Milan, Daniel apre a un clamoroso ritorno ai rossoneri? Le parole in conferenza stampa apre lo scenario che intriga

Daniel Maldini, alla prima convocazione con la nazionale Azzurra, ha parlato in conferenza stampa. Il giocatore, in una sua risposta, non ha escluso un suo ritorno in pianta stabile al Milan a fine anno.

MALDINI MILAN – «Mi fa un bell’effetto entrare qui e vedere foto di mio papà e mio nonno. Sono concentrato sul mio ritiro qui. Vivo giornata dopo giornata. Sul possibile ritorno al Milan non ci sto pensando, tutto è possibile ma penso a fare bene e poi si vedrà alla fine dell’anno».