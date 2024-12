Maldini Italia, Spalletti sicuro sul figlio di Paolo: «E’ un giovane molto interessante, ha quelle qualità che cerchiamo». Le dichiarazioni

Spalletti, Ct dell’Italia, alla Domenica Sportiva ha rilasciato alcune dichiarazioni su Daniel Maldini, talento del Monza cresciuto nel Milan.



LE DICHIARAZIONI – «E’ un giovane molto interessante per quello che ho visto negli allenamenti. Per ora non l’ho potuto usare, ma ha soluzioni individuali. Lo stesso Zaniolo sta facendo meglio. Noi cerchiamo di avere a disposizione quella qualità di uomo di fascia che va a puntare sempre l’avversario».