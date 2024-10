Maldini Italia Israele, possibile esordio per l’ex Milan. E c’è una coincidenza con papà Paolo che proprio a Udine esordì con il Milan

Come riporta Il Giornale, Italia contro Israele potrebbe essere la partita dell’esordio di Daniel Maldini in maglia azzurra. L’ex Milan dovrebbe partire tra gli undici titolari ma il suo impiego a gara in corso potrebbe arrivare. Luciano Spalletti si appresta, infatti, a svolgere un massiccio turnover per dare spazio a tutti, compresi gli esordienti.

C’è una coincidenza con la carriera del papà Paolo. Quest’ultimo infatti 39 anni fa esordì proprio a Udine, dove giocherà oggi la Nazionale, con la maglia rossonera. Da un esordio ad un altro, dunque, ma sempre nel segno di un Maldini, da Paolo a Daniel.