Maldini Italia, contro l’Israele arriverà l’esordio dell’ex Milan? Papà Paolo è al Friuli e spera

Maldini Italia, contro l’Israele arriverà l’esordio dell’ex talento cresciuto Milan? Il papà Paolo è presente allo stadio Friuli di Udine

Maldini Daniel, come col Belgio, parte dalla panchina per il match di Nations League dell’Italia contro Israele.

Allo stadio Friuli di Udine, come successo all’Olimpico di Roma, è presente papà Paolo che spera che il figlio, ora al Monza ma cresciuto nelle giovanili del Milan, possa trovare il suo esordio in Nazionale. A riportarlo è Sky Sport. Ci sarà spazio per l’erede della dinastia Maldini in maglia azzurra?