Maldini Italia, Spalletti esalta l'ex Milan: «E' forte, il calciatore che ci mancava. Posso inserirlo se...»

Maldini Italia, Spalletti nella conferenza stampa di presentazione di Italia Belgio ha rilasciato alcune dichiarazioni sull’ex Milan

Spalletti nel corso della conferenza stampa di presentazione di Italia Belgio ha rilasciato alcune dichiarazioni su Daniel Maldini.

Queste le parole sull’ex talento del Milan, ora al Monza, che per la prima volta è stato convocato in Nazionale.

SPALLETTI SU MALDINI – «E’ il calciatore che a noi manca, ha quella struttura fisica e quella leggerezza nel girarsi su sé stesso che mancano, ha quella qualità e quella semplicità nell’avere qualità che ci serve. È elegante, ma ha molte cose oltre a quello. È forte a campo aperto, è forte nello stretto, calcia bene da fuori. Poi è chiaro che deve crescere in personalità, l’ho convocato e ce l’ho in panchina, nel gioco dei doppioni ci sarà da cambiare nel reparto offensivo e non avrò dubbi a inserirlo se ci sarà bisogno».