Malagò: «Finale Champions TOLTA a San Siro? Sapevamo di dover fare QUESTO con la Uefa». Le dichiarazioni del presidente CONI

Malagò a Sportmediaset a detto la sua decisione della UEFA di togliere la finale di Champions League 2027 a San Siro.

Queste le dichiarazioni del presidente CONI riguardo la scelta sullo stadio di Milan e Inter.

MALAGO’ – «Per gli addetti ai lavori questa non è una novità, tutti ne eravamo al corrente. Sapevamo perfettamente, non mettendo in moto il processo che conosciamo, di dover fare una serie di iniziative allineate con la Uefa, non è stata una sorpresa. Mi rendo conto che per il grande pubblico sia stato un fulmine a ciel sereno».