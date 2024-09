Maignan Milan, RETROSCENA nello spogliatoio della Francia: SFOGO DURISSIMO, c’entra anche Mbappé. Le ultime sui rossoneri

L’Italia ha vinto una partita pesantissima, ieri sera, in casa della Francia per 1-3. Questa sconfitta non ha per nulla reso contento Mike Maignan, portiere del Milan e della nazionale francese.

Come riportato da L’Equipe, negli spogliaoio, l’ex Lille ha rilasciato alcune dichiarazioni nello spogliatoio a fine match, dove ha criticato il comportamento di alcuni giocatori. Nessuno si è osato parlare, nemmeno il capitano Mbappé.