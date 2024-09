Maignan Milan, il portiere è tra i MIGLIORI della Francia contro l’Italia: «Ma sui cross FARFALLEGGIA un poco…». Le pagelle

Nella Francia sconfitta clamorosamente in rimonta al Parco dei Principi dall’Italia si salva solo Maignan. Il portiere del Milan è stato eletto come come uno tra i migliori in pagella dei Blues.

GAZZETTA DELLO SPORT 7 – «Non facile fare il nuovo leader di una squadra così e neanche parare quel tiro di Dimarco. Miracoloso come evita il 3-1 di Frattesi».

TUTTOSPORT 5.5 – «Sul gol di Dimarco è incolpevole, ma farfalleggia un poco sui cross degli azzurri. Imparabile anche Frattesi».

CORRIERE DELLO SPORT 6.5 – «Si sporca i guanti su un tiro facile di Retegui, prova il decollo sulla pennellata di Frattesi che non l’avrebbe presa neanche con la nocciolina di Superpippo, s’oppone con bravura a Frattesi».