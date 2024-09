Maignan Milan, SORRENTINO sulle critiche: «Non è al top per QUESTO MOTIVO, ha sofferto…». Le parole in esclusiva

Mike Maignan dovrebbe essere regolarmente in porta in vista di Inter-Milan. Il portiere rossonero, nell’ultimo periodo, sta ricevendo alcune critiche. Di seguito il commento in esclusiva di Stefano Sorrentino sul portiere del Milan.

SORRENTINO SU MAIGNAN – «Il portiere salta sempre subito all’occhio. Maignan – nell’ultimo periodo – ha sofferto di alcuni problemi fisici allenandosi di conseguenza poco. Lo scorso anno, comunque, non ha disputato un ottimo campionato e, anche lui, si sta portando dietro delle scorie vecchie».