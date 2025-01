Maignan a Milan TV: «Partita da dimenticare ma...»

Condividi via email

Dopo il ko contro la Dinamo Zagabria, il portiere del Milan Mike Maignan parla ai microfoni del canale tematico rossonero: le sue parole

SCONFITTA – «Una serata da dimenticare. Abbiamo sbagliato, potevamo finire fra le prime 8 Però non possiamo mollare, siamo il Milan. Dobbiamo andare avanti e cercare di non ripetere gli errori»

FUTURO – «Volevamo fare meglio ma la stagione non è finita. Non dobbiamo buttarci giù e non dobbiamo mollare»