Maignan nel mirino del Manchester City? La RIVELAZIONE a sorpresa: cosa filtra sul futuro del portiere rossonero

Tra i temi più caldi all’estero c’è sicuramente il futuro di Ederson che potrebbe lasciare il Manchester City. Tra i portieri accostati in caso di partenza del brasiliano, ci sarebbero stati anche i nomi di Donnarumma e del rossonero Maignan. Fabrizio Romano ha fatto il punto in live su YouTube.

PAROLE – «I rumors su Donnarumma, o Maignan, o Oblak, come candidati come nuovo portiere per il Manchester City al momento, da quanto mi dicono, sono sbagliati. L’idea del City, se Ederson lascia (dipende dalle negoziazioni), è Ortega primo portiere».