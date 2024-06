Maignan via dal Milan? Questi tre TOP CLUB lo stanno tentando concretamente: le ULTIME sul futuro

Maignan via dal Milan? Questi tre TOP CLUB stanno tentando concretamente il portiere: le ULTIME sul futuro

Il futuro di Mike Maignan resta in bilico. Se da un lato il Milan sta lavorando in maniera molto attiva per il rinnovo del contratto (e stando alle ultime notizie riportate dalla Gazzetta dello Sport ci sarebbe ora più ottimismo), dall’altro c’è un mercato che continua a corteggiarlo.

In particolare sarebbero tre i top club pronti a fare follie per l’estremo difensore francese: si tratta di Bayern Monaco, Paris Saint-Germain e Manchester United.