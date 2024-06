Lukaku Milan, la RIVELAZIONE: «Vestirà probabilmente la maglia di questa squadra ma il mercato è imprevedibile». Le parole di Marchetti

Tra gli ultimi nomi accostati al mercato Milan c’è anche quello di Lukaku: le parole dell’esperto di mercato Luca Marchetti a Radio Marte.

LUKAKU – «Tra Vanderson e Lukaku io credo che a vestire la maglia azzurra potrebbe essere Lukaku per affinità con l’allenatore. Poi è chiaro che il mercato è imprevedibile e ci sono tante società interessate a Lukaku. Come, per esempio, il Milan che oggi ha campo libero visto che ha bisogno di un centravanti. Il Napoli prima di prendere questa tipologia di calciatore, invece, deve vendere Osimhen, altrimenti rimane lui».