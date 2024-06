Lukaku Milan: DISTANZA sulla formula con il Chelsea! I Blues hanno questa IDEA, le novità sul futuro dell’attaccante

Come riferito da Manuele Baiocchini a Sky Sport 24, c’è un discorso aperto tra Milan e Chelsea per quanto riguarda Romelu Lukaku. Distanza, al momento, visto che la volontà del club inglese è quella di vendere l’attaccante belga, che sia al Napoli o al Milan per 40 milioni di euro, mentre i rossoneri puntano ad averlo in prestito.

È possibile, ma non confermato, che se a fine mercato non dovessero arrivare offerte, i Blues aprano alla formula del prestito per liberarsi del giocatore.