Lukaku Milan, il Chelsea non farà sconti! I rossoneri ci provano: bisognerà aspettare la fine di Euro 2024 ULTIME

Lukaku Milan, il Chelsea non apre allo sconto! I rossoneri ci provano: bisognerà aspettare la fine di Euro 2024. Le ULTIME sull’attaccante

Gianluca Di Marzio ha fatto il punto a Sky Calciomercato L’Originale su Lukaku in orbita del calciomercato Milan.

PAROLE – «Il Chelsea per il momento non apre né al prestito né allo sconto sennò difficilmente se ne andrà via e Maresca non lo vuole nemmeno al ritiro. Il giocatore ha parlato con Conte e il Milan si è inserito in questa fase di stallo con il Napoli. Ma i giocatori, come anche Rabiot, vuole aspettare la fine dell’Europeo. Il Milan si è iscritto alla corsa come anche per Fofana».