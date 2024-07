Lukaku Milan, proseguono i contatti tra Napoli e Chelsea: il contratto proposto è MONSTRE. I dettagli e le cifre

Romelu Lukaku, attaccante seguito anche dal mercato Milan, rimane il principale obiettivo del calciomercato Napoli per il proprio reparto avanzato in prossima della prossima stagione. Come riferito da Gianluca Di Marzio su X, proseguono i contatti tra la società partenopea e il Chelsea.

I DETTAGLI – «Si lavora a un contratto triennale da 6 milioni l’anno più bonus e diritti d’immagine. Il club di De Laurentiis acquistare il belga per circa 25 milioni, mentre il Chelsea continua a chiederne 35»