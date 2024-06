Lukaku Milan: i prossimi giorni possono essere decisivi, la MOSSA dei rossoneri che può sbaragliare la concorrenza

Gianluca Di Marzio intervenuto a Calciomercato L’Originale, ha fatto il punto sulla trattativa tra Lukaku e il Milan

LE PAROLE – «Il Napoli pensa di aver fatto abbastanza se non il massimo per avere una corsia prioritaria nella testa di Lukaku. Il Napoli ha parlato a lungo con il giocatore, Manna era uno dei fautori dello scambio Lukaku Vlahovic, il feeling con gli agenti del giocatore sono sempre stati molto forti. Il Napoli deve prima trovare una soluzione, il Milan gioca sul fattore del tempo. Per Lukaku bisognera aspettare i prossimi giorni e aspettare se il Napoli sbloccherà l’uscita di Osimhen o il Milan farà all in.»