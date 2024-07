Lucumì Milan, spunta un nuovo NOME per la difesa: potrebbe arrivare in questo caso DETTAGLI

Lucumì Milan, spunta un nuovo NOME per la difesa: potrebbe arrivare in questo caso. I DETTAGLI sul giocatore colombiano

Un ritorno di fiamma quello che rappresenta Lucumì per il calciomercato Milan. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il difensore attualmente in forza al Bologna era stato molto seguito dal Diavolo quando giocava al Genk.

Non sarà facile strapparlo al Bologna che si è già privato di Calafiori ma, in caso di partenza di Thiaw, e del guadagno di almeno 40 milioni di euro, i rossoneri potrebbero andare all’attacco. Un altro nome per la difesa è quello di Igor del Brighton.