Longhi e la CRITICA dopo la prima giornata di Serie A: «Non è SERIO che si cominci a giocare con il mercato ancora aperto». Le parole del giornalista

Bruno Longhi ha parlato su X dopo le prime partite del nuovo campionato di Serie A e della questione mercato aperto. Di seguito le parole del giornalista:

PAROLE – «L’unico commento serio che deve essere fatto sulle prime partite di campionato è che non è SERIO che si cominci a giocare con il mercato ancora aperto e con tante squadre ancora in attesa di completare la ‘rosa’. Tutto ciò che abbiamo finora visto non è attendibile. Quindi auguriamoci che la Fifa si dia da fare per porre fine a questa anomalia ‘correggibilissima»