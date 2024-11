Locatelli convocato da Spalletti: l’ex Milan sostituisce un obiettivo di mercato dei rossoneri. Il motivo

Locatelli convocato da Spalletti: l’ex Milan sostituisce un obiettivo di mercato dei rossoneri e torna in Nazionale. Il motivo

Locatelli, come annunciato da Spalletti, è stato convocato per sostituire Ricci per le prossime partite dell’Italia contro Belgio e Francia.

Per l’ex Milan si tratta di un ritorno in Nazionale dopo le assenze ad Euro 2024, a settembre ed ottobre. Il centrocampista della Juve è stato chiamato per prendere il posto del talento del Torino, obiettivo di mercato proprio dei rossoneri, che ha rimediato un infortunio nel derby.