Lille-Milan streaming e diretta tv: ecco dove vederla

Lille-Milan streaming, diretta tv e probabili formazioni: ecco dove vedere la quarta gara dei gironi di Europa League

Lille-Milan streaming: giovedì 26 novembre, alle ore 18:55, i rossoneri scenderanno in campo allo Stadio Pierre Mauroy in un match valido per il quarto turno dei gironi di Europa League. Una sfida cruciale per gli uomini di Pioli, che attualmente si trovano secondi in classifica a quota 6 punti, una sola lunghezza in meno rispetto al Lille. Proprio i francesi infatti, lo scorso 5 novembre hanno annientato il Diavolo in un netto 3-0 a San Siro. Romagnoli e compagni hanno sfruttato la sosta delle nazionali per riordinare le idee e ricaricare le pile. Progetto riuscito. Al rientro in campionato infatti il Milan si è imposto sul Napoli, diretta concorrente per le zone alte della classifica, con un convincente 3-1. Senza Pioli e Ibrahimovic i rossoneri dovranno quindi centrare una vittoria, in trasferta, che risulterebbe decisiva per le sorti della classifica finale del girone.

Milan-Lille streaming e diretta tv

Milan-Lille sarà trasmessa sarà visibile sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del digitale terrestre). Il match sarà visibile anche in streaming per gli abbonati sulle piattaforme Sky Go e Now TV. Potrete seguire inoltre il live della gara sul nostro sito.

Lille-Milan, ultime e probabili formazioni

LILLE – Galtier dovrà fare i conti con qualche assenza pesante. Non saranno disponibili infatti Zeki Celik, che nei giorni scorsi ha rimediato un brutto guaio alla caviglia, e Renato Sanches, sofferente per un problema al ginocchio durante un match con la propria nazionale. Il tandem d’attacco sarà formato Yazici e David, entrambi in gol nell’ultimo match di Ligue 1 contro il Lorient. A centrocampo dovrebbero agire Xeka e Andre centralmente, mentre sulle fasce vedremo Bamba e Ikonè. Terzini saranno Pied e Bradaric. Centrali di difesa invece Fonte e Botman.

MILAN – Mister Pioli (o meglio il suo collaboratore Bonera), dovrà fare a meno del pesantissimo apporto di Zlatan Ibrahimovic e anche di quello del compagno Saelemaekers (assente anche Leao). Solito 4-2-3-1 per i rossoneri. Non sarà della partita capitan Romagnoli, che soffre ancora di qualche noia al polpaccio. Al suo posto giocherà Gabbia in coppia con Kjaer. Sugli esterni invece ci saranno Theo Hernandez e Dalot. In mediana possibile turno di riposo per Kessie, al suo posto ci sarà Tonali insieme a Bennacer.. Davanti dovrebbe esserci Ante Rebic nel ruolo di prima punta. Il croato sarà supportato da un tris di trequartisti, che sarà formato da Castillejo, Calhanoglu e Hauge.

LILLE-MILAN: I CONVOCATI DI PIOLI

PROBABILE FORMAZIONE LILLE (4-4-2) – Maignan: Pied, Fonte, Botman, Bradaric; Ikonè, Andre, Xeka, Bamba; Yacizi, David. All.: Galtier.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1) – G Donnarumma; Dalot, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Hauge, Calhanoglu, Castillejo; Rebic. All.: Pioli.

Arbitro Lille-Milan streaming, i precedenti con Pawson

La Uefa ha stilato la squadra arbitrale che dirigerà la sfida di giovedì in Francia tra Lille e Milan: l’arbitro designato è l’inglese Craig Pawson con Hussin e Lennard, quarto uomo Darren England. Pawson ha diretto in una sola occasione il Milan in carriera, sempre Europa League, nel match tra Betis Siviglia e rossoneri terminata con il punteggio 1-1 nel 2018. Nessuna gara arbitrata da Pawson invece con in campo il Lille.