Infortunio Ibrahimovic – Lo svedese oggi ha lavorato in palestra

Ibrahimovic vuole bruciare le tappe e rientrare a giocare il prima possibile. Tutto questo lo si capisce dato che già oggi era al lavoro

Zlatan Ibrahimovic, dopo il problema muscolare accusato nella sfida di domenica sera contro il Napoli, quest’oggi si è allenato a Milanello in palestra. Oltre a ciò, Ibrahimovic ha svolto delle terapie per cercare di accelerare i tempi di recupero. Lo svedese è arrivato al centro sportivo di Carnago verso le 10.00 ed è andato via poco dopo le 15.00. Ancora una volta Zlatan si dimostra un campione anche in quanto a professionalità.

La notizia è stata riportata dai colleghi di Sky.