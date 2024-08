Liberali Milan, FISSATO l’incontro con la dirigenza! Cosa FILTRA sul futuro, spunta il RETROSCENA con Fonseca

Liberali-Milan, fissato l’incontro con la dirigenza rossonera al rientro dall’America: Fonseca vorrebbe tenerlo

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, al ritorno dalla Tournée in America il calciomercato Milan avrà un importante incontro con l’entourage di Liberali per capire quale scelta fare per il futuro del classe 2007 che si sta mettendo particolarmente in mostra in queste prime uscite.

Dal canto suo Fonseca starebbe spingendo con la società per tenerlo in rosa facendogli fare la spola tra la Prima squadra e Milan Futuro. I prossimi giorni saranno dunque decisivi: entro metà agosto arriverà la decisione finale.