Leao con... Vinicius! Lo scatto è VIRALE, ma nessun INDIZIO di mercato: vacanze in Brasile per il numero 10 del Milan - FOTO

Leao con… Vinicius! Lo scatto è VIRALE, ma nessun INDIZIO di mercato: vacanze in Brasile per il numero 10 rossonero – FOTO

Rafael Leao fa parlare di sé, sia in campo che fuori. Terminato l’Europeo con il suo Portogallo, il numero 10 del Milan si sta godendo le vacanze in Brasile. L’attaccante ha condiviso sui propri profili social una serie di foto relative a queste vacanze, tra le quali ne spunta una in compagnia di Vinicius del Real Madrid.

Ovviamente non si tratta di alcun indizio di mercato (né per un giocatore né per l’altro), ma di una semplice amicizia tra i due campioni. Rafa si gode gli ultimi giorni di relax prima di unirsi al ritiro dei rossoneri a Milanello agli ordini di Paulo Fonseca, per preparare la prossima stagione.