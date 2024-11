Leao Milan, arriva la benedizione di Sacchi: «Credo che sia tornato a meno che…». Le ultimissime sul mondo rossonero

Rafael Leao, nell’ultima partita di campionato del Milan, ha siglato 2 gol contro il Cagliari. Di seguito le dichiarazioni su di lui di Sacchi a La Gazzetta dello Sport.

LEAO MILAN – «Intanto i rossoneri hanno riabbracciato Leao, ammesso che finalmente abbia trovato quella continuità di rendimento che è necessaria per arrivare al top. Lo aspetto ai prossimi appuntamenti: lui ha tante qualità, dribbling e velocità negli spazi larghi, bisogna vedere se riuscirà a metterle sempre in mostra. Aver ritrovato un giocatore così sarebbe molto importante per Fonseca. Il quale, da scienziato che era diventato dopo Madrid, adesso è tornato sotto il fuoco delle critiche»