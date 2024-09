Leao Milan, il giocatore cerca RISCATTO col Portogallo: ecco la SITUAZIONE dell’attaccante

Dopo un inizio tutt’altro che semplice con la maglia del Milan in questa stagione, Rafael Leao cerca riscatto con la Nazionale

Rafael Leao, reduce da un inizio di stagione difficile col Milan, è pronto a scendere in campo stasera alle 20:45 contro la Scozia in Nations League.

L’obiettivo? Dimostrare il suo valore e ritrovare la fiducia perduta. Leao sarà titolare o entrerà a partita in corso? I tifosi rossoneri sperano in una grande prestazione del loro campione per tornare a sognare anche in campionato.