Leao Milan, il portoghese non ha dubbi: «Mi sento al massimo livello, qua l’allenatore…»

Leao Milan, le parole del calciatore portoghese al termine del match pareggiato dalla sua nazionale non sono passate inosservate. Le ultimissime

Rafael Leao, calciatore del Milan, ha parlato ai microfoni di A Bola al termine del match pareggiato dal Portogallo in Nations League. Di seguito le sue parole.

LEAO MILAN – «Mi sento al massimo livello. Quando sono qui (in Portogallo, ndr) sento il sostegno di tutti. Anche l’allenatore ha molta fiducia in me e questo è fondamentale per il mio gioco».