Leao Milan, le parole sull'avvio di stagione: «Penso sempre avanti! Non penso alle gare precedenti...»

Leao Milan, le parole dal Portogallo sulla stagione svolta fin qui e sulle insufficienti gare in avvio di campionato

Parla Rafael Leao attaccante del Milan dal ritiro della nazionale con il suo Portogallo. In conferenza stampa ha rilasciato queste dichiarazioni.

Come valuta la stagione fino a qui?

“Penso sempre avanti. Sono contento di quello che ho fatto nelle ultime 2 partite. Non penso alle gare precedenti, penso a quella successiva e ora a quelle qui in Nazionale. Nel complesso sta andando bene, certo potrebbe andare molto meglio perché voglio fare grandi cose con il Milan e con la Nazionale”.