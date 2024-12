Leao Milan, impazzisce il popolo rossonero: la citazione di Ibrahimovic sui social. Le ultimissime notizie sul mondo rossonero

Leao, numero 10 del Milan, ha pubblicato nelle sue storie una vecchia intervista di Ibrahimovic a Mediaset il giorno seguente la vittoria contro il Sassuolo. Di seguito il riassunto, il portoghese è più carico che mai.

«È normale, perché se non ti criticano non sei al top. A me criticano da 25 anni perché sono il numero 1, sono abituato. È come mettere benzina sul fuoco e quando scherzi con il fuoco ti bruci. Mi sento ancora Dio? Certo, non cambia niente»