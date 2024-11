Leao Milan, Trevisani stocca Fonseca «Lo sta trattando come Musah!». Le ultimissime notizie sul mondo della squadra rossonera

Rafael Leao, a meno di clamorose sorprese, partirà titolare contro il Real Madrid in Champions League. Di seguito le parole di Trevisani sull’attaccante del Milan a Pressing.

LEAO MILAN – «Anche Lautaro non segnava a San Siro da 250 giorni, ma solo qualche giorno prima il suo allenatore ha detto che non sarà mai il problema, ma la soluzione. Fonseca invece ha detto che Leao è come Musah. Stiamo parlando parlando del giocatore più forte del Milan insieme a Pulisic»