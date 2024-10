Leao Milan, dal Portogallo frecciata a Fonseca? Rossoneri sereni, la mossa del tecnico non passa inosservata

Leao Milan, dal Portogallo arriva la frecciata a Paulo Fonseca? Tecnico sereno e pronto a premiarlo con la fascia da capitano

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, le parole pronunciate da Rafael Leao, esterno del Milan, dopo la gara tra Portogallo e Scozia sulla fiducia totale del CT Roberto Martinez nei suoi confronti hanno fatto rumore in casa rossonera non provocando però particolari scossoni.

Infatti il club non ha assolutamente visto quelle parole come un attacco a Fonseca: la fiducia è totale e non è testimoniata solo dal giorno in più di riposo concesso ieri allo stesso Leao (che tornerà ad allenarsi oggi a Milanello) ma anche dal fatto che con ogni probabilità contro l’Udinese la fascia sarà affidata ancora a lui.