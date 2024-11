Leao Milan, piovono conferme! Fonseca ha preso questa decisione verso il Monza. Ultime

Leao Milan, conferme chiare sulla decisione di Paulo Fonseca: il portoghese verso la terza panchina consecutiva. Ultime

Come riferito da Gianluca Di Marzio, piovono conferme sulla decisione di Fonseca su Leao in vista di Monza–Milan:

PAROLE – «Il Milan di Paulo Fonseca sta preparando la sfida contro il Monza dopo la sconfitta con il Napoli in casa e la vera notizia è che Rafael Leao va verso un’altra panchina. Come riportato da Peppe Di Stefano, infatti, l’allenatore ex Roma ha provato il tridente Chukwueze-Pulisic-Okafor dietro a Morata. Quello di Rafael Leao sembra essere dunque diventato un vero e proprio caso. L’attaccante portoghese – se non dovesse partire dall’inizio col Monza – andrebbe incontro alla sua terza panchina consecutiva dopo quelle con Udinese e Napoli. Dal post sosta – infatti – Leao ha giocato solo 88 minuti tra Udinese, Bruges e Napoli. Il classe 1999 rossonero non è dunque imprescindibile come lo era stato nell’anno dello scudetto del Milan di Pioli e Fonseca sta chiaramente preferendo altri giocatori a lui. Contro il Monza infatti, come detto, l’allenatore portoghese ha provato Chukwueze, Pulisic e Okafor alle spalle di Alvaro Morata».